Кемерово, , 16:05 — REGNUM Величина прожиточного минимума по Кемеровской области за III квартал 2019 года в расчёте на душу населения составила 10 339 рублей, для трудоспособного населения — 10 972 рубля, для пенсионеров — 8 337 рублей, для детей — 10 712 рублей. Такие цифры озвучили в департаменте труда и занятости населения региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По отношению ко II кварталу текущего года произошло снижение показателя для всех социально-демографических групп населения.

«Изменение произошло за счёт уменьшения стоимости минимального набора продуктов питания на 131 рубль (2,8%), увеличения стоимости минимального набора непродовольственных товаров на 35 рублей (1,4%) и увеличения стоимости минимального набора услуг на 49 рублей (2,1%)», — пояснили в департаменте.

В структуре прожиточного минимума удельный вес стоимости минимального набора продуктов питания снизился на 1 процентный пункт (п.п.) и составил 44,6% (4 611 рублей); минимального набора непродовольственных товаров, наоборот, увеличился на 0,4 п.п. (25,2% или 2 607 рублей); минимального набора услуг также увеличился на 0,6 п.п., составив 23,1% (2 391 рубль). Затраты по обязательным платежам и сборам остались без изменения и составили 7,1% (730 рублей).