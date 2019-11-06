Махачкала, , 16:15 — REGNUM Строительство самой крупной на Северном Кавказе обувной фабрики с дагестанским брендом «ДОФ» запланировано в городе Махачкале. Общий объем инвестиций в проект составит порядка 200 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 6 ноября в пресс-службе министерства промышленности и энергетики республики.

Основным направлением деятельности компании «ДОФ» будет являться производство обуви военного назначения: армейских ботинок с высокими берцами, полуботинок и туфель для высшего офицерского состава. Продукция разрабатывается для МВД, МЧС, подразделений спецназа, внутренних и пограничных войск, охранных структур и т. д.

В связи с расширением предприятия руководство компании приобрело земельный участок, расположенный в черте Махачкалы. Здесь планируется строительство четырехэтажной фабрики, которая будет выпускать более 500 тыс. пар обуви в год. Сообщается, что в рамках реализации проекта, будет создано свыше 300 рабочих мест.

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