Москва, , 15:59 — REGNUM Законопроект, направленный на возможность создавать международные фонды на территории специальных административных районов (САР), Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.

Речь идет о так называемых «внутренних офшорах» на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининградской области, которые предлагают зарегистрированным на их территориях международным компаниям особый правовой режим и условия налогообложения. Законопроект предлагает распространить особое регулирование в том числе и на такие некоммерческие организации, как международные фонды, чтобы они стали появляться на территории САРов.

Так, отмечают авторы инициативы, некоммерческие организации сегодня играют важную роль в развитии экономики страны. Так, например, через эндаумент-фонды проходит финансирование некоторых учреждений в области образования и здравоохранения.

Создание таких международных фондов на территории САР привлечёт в РФ дополнительные инвестиции, отмечают авторы инициативы. Особенно это касается ведения коммерческой и общественно-полезной деятельности.