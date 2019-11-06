Москва, , 16:01 — REGNUM Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA уменьшила свой долг перед российской компанией «Роснефть» до $0,8 млрд с начала года. Об этом 6 ноября сообщается в материалах «Роснефти».

По этим данным, долг PDVSA перед «Роснефтью» на начало текущего года составлял $2,3 млрд, а на 30 сентября 2019 года составил $0,8 млрд. Таким образом венесуэльская компания сократила с начала года свой долг на $1,5 млрд, причём в третьем квартале уменьшила его на $300 млн.

Отметим, в марте 2018 года вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике компании «Роснефть» Дидье Касимиро сообщил, что российская компания выдала с 2014 года венесуэльской PDVSA авансовых платежей на поставку нефти и нефтепродуктов на общую сумму $6,5 млрд. Полное погашение этой задолженности запланировано на 2020 год.