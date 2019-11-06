Москва, , 15:55 — REGNUM Рубль корректируется вместе с другими валютами развивающихся стран на фоне отсутствия свежего позитива по процессу торговых переговоров США и КНР, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

«Тем не менее, участники рынка все еще рассчитывают на подписание промежуточного соглашения в ноябре и отмену введенных в сентябре пошлин в отношении китайских товаров на сумму в $110 млрд.

По имеющейся информации, Пекин давит на Вашингтон в этом вопросе, и что самое интересное — вероятнее всего Белый дом пойдет на встречу. Дональду Трампу необходимо набирать политические очки перед президентскими выборами в 2020 году.

Введенные ограничения работают: дефицит внешней торговли уменьшился до значений 2016 года, а значит теперь пора вновь заняться собственной экономикой, которая хоть и выглядит гораздо сильнее чем в ЕС, но темпы ее роста в 2019 году все еще оставляют желать лучшего.

Таким образом, объемы экспорта в Китай, единственную страну способную увеличить потребление в текущей экономической ситуации, необходимо наращивать.

Всё это способно увеличить спрос на рисковые активы и оказать позитивное влияние на инструменты развивающихся стран. Дополнительную поддержку рубль может получить и благодаря росту нефтяных цен, которые также уверенно укрепляются в расчете на улучшение дел в мировой экономики. Можно ожидать умеренной коррекции курса до отметки 63,80 руб./доллар и дальнейшего роста с первой целью в $63,20 руб./доллар», — считает эксперт.

Читайте также: Давление на рубль сдерживают слабые позиции доллара