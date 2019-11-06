Киев, 6 ноября 2019, 15:56 — REGNUM Украинская энергетическая компания «ДТЭК ВИЭ» разместила на рынке 5-летние евробонды на общую сумму 325 млн евро, сообщило 6 ноября информационное агентство «Укринформ».
По данным журналистов, доходность облигаций составляет 8,5% годовых. Привлечённые деньги пойдут на развитие возобновляемой энергетики на Украине.
12 ноября евробонды ДТЭК появятся на бирже EuronextDublin.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее НАК «Нафтогаз» Украины выпустил семилетние евробонды на сумму $500 млн под 7,625% годовых.
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