Киев, , 15:56 — REGNUM Украинская энергетическая компания «ДТЭК ВИЭ» разместила на рынке 5-летние евробонды на общую сумму 325 млн евро, сообщило 6 ноября информационное агентство «Укринформ».

По данным журналистов, доходность облигаций составляет 8,5% годовых. Привлечённые деньги пойдут на развитие возобновляемой энергетики на Украине.

12 ноября евробонды ДТЭК появятся на бирже EuronextDublin.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее НАК «Нафтогаз» Украины выпустил семилетние евробонды на сумму $500 млн под 7,625% годовых.

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