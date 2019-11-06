Москва, , 15:43 — REGNUM Выборка респондентов в опросе о четырёхдневной рабочей недели не слишком репрезентативна. Полагаю, если бы опрос проводился только в Москве и Санкт-Петербурге, результат мог бы быть иным — жители обеих столиц уже хронически привыкли работать в режиме нефиксированного графика, а при необходимости ‑ и по выходным, в темпе, который, зачастую, поднять выше уже просто невозможно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Тем не менее, опираться придется на те цифры, которые есть. Итак, почти 70% высказались за четырехдневную рабочую неделю при условии, что зарплаты им будут сохранены. Да кто бы сомневался? Тут и на двухдневную согласиться можно!

Правда, непонятно, за что и из каких денег работодатель будет оплачивать своим сотрудникам дополнительный выходной день. И если в госструктурах теоретически можно добиться выполнения требования перехода на четырехдневную рабочую неделю, то в коммерческих компаниях такое кажется попросту невыполнимым.

Владелец честной копании найдет способ организовать трудовой процесс в своей фирме таким образом, чтобы объем выполняемых задач не изменился. Да и бюджет страны при переходе на «четырехдневку» лишится весьма значительной части доходов, что плохо увязывается со стремлением увеличивать темпы роста ВВП ускоренными темпами.

Что же касается декларации 40% респондентов «трудиться интенсивнее», то как показывает опыт, одно дело обещать, и совсем другое — по факту выполнить. Каждому кажется, что он сможет увеличить эффективность своего труда на те самые недостающие 20%.

На самом деле часть работающих итак загружена на 100% и больше, остальные же, как только дело дойдет до претворения в жизнь «решений партии» быстро начнут «филонить», вернувшись к привычному ритму работы.

Для того, чтобы оценить фактические влияние перехода на четырехдневную рабочую неделю и существенную перестройку трудовых процессов в подавляющем большинстве отечественных компаний, нужны куда более глубокие и профессиональные исследования, нежели обычный опрос граждан», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, около 40% жителей России готовы работать более интенсивно, чтобы сократить рабочую неделю до четырёх дней, свидетельствую данные исследования HeadHunter.

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