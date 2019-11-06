Берлин, , 15:46 — REGNUM Компания BMW планирует построить в Германии 4100 точек зарядки для электромобилей в течение следующих двух лет. Об этом сообщается на сайте Automobilwoche.

Причем только половина из этих зарядных станций будет общедоступной. Остальные будут предназначены для сотрудников компании. Сообщается, что прежде всего, зарядные станции должны позволить 92 000 сотрудников BMW заправиться на рабочем месте.

Большая часть станций будет построена в районе Мюнхена — 3200 пунктов зарядки. Остальные зарядные станции будут построены в Берлине, Лейпциге, Регенсбурге, Ландсхуте, Вакерсдорфе и Дингольфинге.

Сегодня на дорогах по всей стране действует 21 000 общественных пунктов зарядки и 220 000 электромобилей. Совместное предприятие Ionity VW, Daimler, Ford и BMW в настоящее время также строит сеть скоростных колонн мощностью до 350 киловатт на автомагистралях.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что в Германии должен появиться 1 млн зарядных станций, созданных специально для электромобилей.

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