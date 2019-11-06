Омск, , 15:36 — REGNUM Около 3 тыс. компаний Омской области в той или иной мере используют информационно-коммуникационные технологии. Об этом 6 ноября заявил первый заместитель министра промышленности области Максим Сушков на XVI межрегиональном форуме сотрудничества России и Казахстана.

По его словам, в регионе зарегистрировано 29 тыс. предприятий. Таким образом, цифровизацией своей деятельности занимается лишь 10% компаний. Сушков отметил, что если предприятие не занимается цифровой трансформацией, то оно считается заведомо отстающим.

«Те организации, которые используют средства взаимодействия со своими клиентами в электронном виде, имеют 20−25% больше доход, чем те компании, которые этим не занимаются», — сказал региональный замминистра.

Он также остановился на вопросе подготовки кадров в рамках программы цифровизации. В частности, в 2019 году две школы выиграли конкурс на создание цифровых классов. Кроме того, государственные служащие в регионе проходят обучение по специальным курсам.

Как сообщало ИА REGNUM, 6−7 ноября в Омске проходит XVI межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана. В рамках мероприятия состоялось пленарное заседание «Казахстан и Россия: цифровая трансформация».

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