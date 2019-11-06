Киев, , 15:33 — REGNUM Украинские эксперты сегодня, 6 ноября, обсуждают представленный накануне правительством проект госбюджета на 2020 год, передает корреспондент ИА REGNUM.

Гривна Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, экономист Александр Гончаров обращает внимание на несбалансированность платёжных балансов и очень высокий уровень долгового плеча в главном финансовом документе страны.

«37% доходов в 2020 г. уйдёт на погашение долгов, т. е. вместо дефолта — финансовая пирамида ОВГЗ», — констатирует специалист.

Он отмечает, что речь идет не о развитии, а о стагнации экономики, без очередного кризиса ликвидности.

«Ведь при снижении учетной ставки НБУ финансовая система Украины должна наполняться ликвидностью. Однако реальные доходы подавляющего большинства населения не растут. Хотя деньги есть!» — подчёркивает Гончаров.

Также он советует правительству не мудрить, а облегчить жизнь рядовым украинцам, и это позитивно скажется на состоянии экономики в целом.

«Поднимите зарплаты и пенсии, обеспечьте понижение налогов и тарифов ЖКХ. Вот увидите, как это решение позитивно отразится на основных макроэкономических показателях», — обратился эксперт к украинскому правительству.

ИА REGNUM напоминает, что согласно проекту госбюджета, переданному для голосования во втором чтении в Раду, объём платежей Украины по погашению государственного долга на следующий год прогнозируется в сумме 282,1 млрд грн, объём платежей по обслуживанию государственного долга на 2020 г. — 141,5 млрд грн. Общая сумма, таким образом составит 423,6 млрд грн.

Кабинет министров прогнозирует, что реальный валовый внутренний продукт (ВВП) Украины в 2020 г. вырастет на 3,7%.