Ростов-на-Дону, , 15:26 — REGNUM Ростов-на-Дону получил паспорт готовности к отопительному сезону. Положительное решение приняла комиссия Ростехнадзора. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 6 ноября.

Комиссия проинспектировала объекты здравоохранения, школы, детские сады, объекты образования и многоквартирные дома с центральным отоплением. По всем объектам были оформлены паспорта готовности.

«Проделана действительно большая работа, но расслабляться не стоит. Только ежедневный контроль и надлежащее исполнение своих обязанностей всеми задействованными структурами позволит обеспечивать надежное и бесперебойное теплоснабжение потребителей в течении всего отопительного периода», — отметил глава администрации города Алексей Логвиненко.

ИА REGNUM напоминает, что крайний срок получения донскими муниципалитетами паспорта готовности к зиме — 15 ноября.