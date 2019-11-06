Благовещенск, , 15:25 — REGNUM Между пограничными городами в российской Амурской области и китайской провинции Хэйлунцзян на северо-востоке страны открыто сезонное транспортное сообщение и использованием универсальных судов на воздушной подушке, которые фактически являются вездеходами, способными двигаться не только по воде, но и по суше, сообщает 6 ноября Синьхуа.

Переправа налажена между городом Тунцзян и селом Нижнеленинске, а также между Благовещенском и Хэйхэ. В первый же день сообщения число поездок приблизилось к 150. Сообщается, что сезонная переправа будет осуществляться до начала ледостава.