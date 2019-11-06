Москва, , 15:22 — REGNUM Аргументов трудиться четыре дня в неделю вместо стандартных пяти может быть несколько, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» в РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец, комментируя результаты опроса о «четырёхдневке».

"Больше половины работающих трудятся, как правило, больше восьми часов, то есть практически каждый день их рабочий день выходит за рамки стандартного, положенного по закону.

При этом многие работодатели никак не оформляют и не считают часы переработки, хотя вполне вероятно, что в заработной плате как-то компенсируют.

Следовательно работники понимают, что четырехдневная рабочая неделя более предпочтительна, так как переработок будет меньше, в том числе и из-за дополнительных обязательных часов, и если это не отразится на заработной плате.

Многие работники на дорогу на работу туда и обратно тратят много времени, и, соответственно, средства на проезд. Переход на четырехдневную рабочую неделю сократит и время, и деньги, что положительно скажется и на здоровье, и на «кошельке».

Часто работники говорят о том, что если бы им дали возможность трудится не пять, а четыре дня, то они бы за эти дни успевали сделать такой же объем работы, как и при пятидневке, а многие готовы трудиться и интенсивнее.

Многих работников такой график работы устроит из-за возможности заняться в свободный день домашними делами, хобби или побыть с детьми», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, исследование HeadHunter показало, что почти 40% жителей России готовы работать более интенсивно, чтобы сократить рабочую неделю до четырёх дней.

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