Москва, , 15:20 — REGNUM Пакет правительственных законопроектов о регулировании деятельности ломбардов в РФ Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.

Речь идет, в частности, об ограничении размера максимального займа, который сможет выдавать ломбард. Так, он не сможет превышать оценочную стоимость вещи, которую гражданин заложил. Кроме того, правительство предлагает повысить предельную сумму оценки, позволяющую проводить торги по невостребованному имуществу. Если закон будет принят, она составит 300 тыс. рублей.

Правительство также предлагает запретить использовать в названии организации слова «ломбард» тем юрлицам, которые не входят в Единый госреестр ломбардов. Вести такой реестр будет Центробанк — соответственно, принимать решение о включении той или иной компании в реестр также будет регулятор. У работающих сегодня ломбардов в случае принятия закона будет год на то, чтобы подать документы о включении в реестр.

Помимо прочего, законопроект также увеличивает сроки работы ломбардов. Сегодня они работают 12 часов — с восьми утра и до восьми вечера. Если закон будет принят, то часы работы ломбардов увеличатся на три часа — они будут работать с 8:00 до 23:00.

Второй законопроект направлен на то, чтобы прописать в Налоговом кодексе размер госпошлины за внесение в Единый государственный реестр ломбардов информации о юрлице.