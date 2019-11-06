Нью-Дели, , 15:24 — REGNUM Ввиду катастрофической нехватки лука Индия начнёт закупать данный товар в Египте, Иране и Турции. Об этом 6 ноября сообщило индийское новостное издание «Патрика».

Официальные представители министерства по делам потребителей, продовольствия и общественного распределения Индии заявили, что в условиях сокращения запасов лука Нью-Дели вынужден обеспечить продовольственную безопасность страны за счёт импорта данного товара из-за границы. Для обеспечения быстрой поставки лука из Египта, Ирана и Турции правительство Индии смягчит нормы фитосанитарного контроля. Ожидается, что указанные меры позволят также стабилизировать ситуацию на рынке лука Индии.

Напомним, что проливные дожди на западе Индии летом 2019 года уничтожили значительную долю урожая лука в регионе. Западные штаты выступают основными производителями репчатого лука в стране. В сентябре 2019 года в целях обеспечения продовольственной безопасности правительство Индии пустило в торговый оборот стратегические запасы лука, а также ввело запрет на экспорт данного товара. В настоящее время цены на лук в Индии составляют около 80 рупий за килограмм (примерно 72 рубля).