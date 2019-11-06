Благодарный, Ставропольский край, , 15:25 — REGNUM Аварийный участок магистрального водовода капитально отремонтируют в Благодарненском городском округе Ставрополья. На эти цели из краевого бюджета направят более 60 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 6 ноября в пресс-службе министерства ЖКХ региона.

Замена участка водовода протяженностью 6 км от очистных сооружений села Александрия до города Благодарный начнется в 2019 году. Ожидается, что реализация проекта позволит обеспечить бесперебойную подачу качественной воды жителям населенных пунктов не только Благодарненского горокруга, но и Арзгирского, Буденновского и Туркменского районов.

Министр ЖКХ Ставрополья Романа Марченко отметил, что данный участок водовода давно нуждается в масштабной модернизации. По его словам, из-за высокого давления в системе любой порыв здесь может привести к серьезной потере питьевой воды и даже подтоплению земельных участков.

Капремонт с использованием труб из современных материалов, по мнению министра, исправит ситуацию и обеспечит запас прочности водовода на несколько десятков лет вперед. Завершить работы планируется в первой половине 2020 года.

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