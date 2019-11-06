Москва, , 15:04 — REGNUM Замглавы Минфина Алексей Моисеев объяснил отказ от регулирования кредитной ставки для ломбардов, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.

«Было принято решение, что в целом ставки потребительского кредитования ограничиваются… Но сделано исключение для некоторых очень краткосрочных кредитов. На мой взгляд, на данном этапе регулирование достаточно. Надо понаблюдать», — сказал Моисеев в Госдуме.

Законопроект, направленный на совершенствование допуска ломбардов и микрофинансовых организаций на рынок, Госдума обсуждает в первом чтении.