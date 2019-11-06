Москва, , 15:02 — REGNUM Последнее время все чаще обсуждается тема о возможном переходе в нашей стране на четырёхдневную рабочую неделю. Для тех, у кого семейные ценности на первом месте с энтузиазмом ждут подвижек в эту сторону, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель, комментируя результаты опроса о «четырёхдневке».

"Два выходных многим мало «суббота — отходишь от работы, воскресенье — настраиваешься на работу». Но с точки зрения бизнеса — возникает много вопросов — как это сделать, не теряя производительность? Некоторые исследования показали, что производительность растёт. Но если рассуждать логически, компании могут столкнуться с потерями.

Если зарплаты останутся на прежнем уровне, то компании будут в минусе. Чтобы этого избежать, будут сокращения рабочих мест. А оставшиеся сотрудники будут работать больше.

Видимо в этом и будет состоять выбор предприятий — либо сокращать жалование, либо сокращать штат. И если при этом рентабельность останется, компания может остаться на плаву, а если станет нерентабельно, то и вовсе закрыться.

Если все-таки сокращение трудовой недели сократится до четырёх дней, и это повлечёт снижение зарплат, люди просто будут вынуждены искать вторую работу, чтобы выйти на прежний уровень дохода. Вопрос — будет ли такой человек счастливее и результативнее? Не поднимется производительность труда в этом случае ни на первой, ни на второй работе.

Но с другой стороны, если рабочий день увеличится до 10 часов, то 40 рабочих часов в неделю — будет выдержано. Однако это больше плюс для регионов, где нет необходимости добираться на работу два часа.

больших городах это будет сложно. В среднем, в Москве люди добираются на работу за 1−1,5 часа. 10 часов работы и три часа дороги, остаётся девять часов на сон, общение с близкими и домашние дела. Тоже не выглядит вдохновляюще.

Так же большие вопросы к бюджетным учреждениям. Школы и вузы работают по программе, и переход на «чытерёхдневку» может спровоцировать уменьшение летних каникул. Или как вариант вырастет дневная нагрузка, не факт, что это скажется положительно на учащихся.

В сокращении рабочей недели нет ничего ужасного, если четко продумать как сохранить и ресурсы и производительность. Но эта тема вызывает больше вопросов, чем ответов», — высказала свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследования HeadHunter, около 40% жителей России готовы работать более интенсивно, чтобы сократить рабочую неделю до четырёх дней.

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