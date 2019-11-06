Ростов-на-Дону, , 14:56 — REGNUM Власти Ростовской области помогут объединениям обманутых дольщиков. Из региональной казны кооперативам будут выделены средства на завершение строительства и ввод в эксплуатацию долгостроев. Это касается объектов, степень строительной готовности которых превышает 65%. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Субсидия в размере 183,7 млн рублей направлена для завершения строительства дома по улице 2-й Володарской, 172/88. Кроме того, 44,7 млн рублей перечислено на завершение строительства дома в Шахтах по улице Достоевского, 74.

«Сегодня строительно-монтажные работы на объектах возобновлены», — сказал заместитель донского губернатора Виктор Вовк.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области ситуация с проблемными домами одна из самых острых в России. Число обманутых дольщиков, по некоторым подсчётам, превышает 10 тыс. человек. При этом в марте 2019 года официально были признаны жертвами строительных пирамид 2 тыс. 173 человека.