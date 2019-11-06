Москва, , 14:53 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить налогообложение компаний —производителей электроэнергии, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.

«Может быть, эту тему нам отдельно обсудить с участием территорий, где отрасль представлена, причем ее основа, за счет чего как раз у нас с вами и дешевая электроэнергия», — сказал Володин.

Он задался вопросом: гидростанции уплачивают налоги по месту нахождения головной компании, куда они входят как подразделения, или полностью налогообложение находится на территории, где размещена ГЭС или атомная станция.

«Все регионы от этого выигрывают или это все уходит в Москву, в другие территории, где, в общем-то, регистрируется компания?» — рассуждает он.

Глава Минэнерго Александр Новак напомнил, что по консолидированным группам «либо сам субъект РФ принимает решение, как распределить между уровнями бюджетной системы внутри субъекта».

В целом министр выразил готовность уточнить вопрос с налогообложением, в том числе по налогу на прибыль.

Володин отметил проблему бюджетообразования ряда регионов.

«А что получает Волгоградская область, производя самую дешевую электроэнергию на Волжской ГЭС? Что получает Саратовская область, производя самую дешевую электроэнергию на Балаковской ГЭС?» — рассуждает спикер Госдумы.

Он считает, что ГЭС должны стать драйверами роста экономики и бюджетной сферы.

«А у нас неравенство какое? Там где скважины нефтяные, они регионам плюс дают. А там, где гидроэнергетика, атомная энергетика, они какой плюс дают?» — указал Володин.

Он привел в пример регионы-доноры ХМАО (Югра), ЯНАО и Тюменскую область.