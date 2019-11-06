Москва, , 14:52 — REGNUM Мошенников, пытающихся получить доступ к рабочей почте сотрудников организаций и компаний, интересуют персональные данные клиентов банков, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын, комментируя заявление IT-специалистов о новом способе кражи денег с банковских карт.

«Представим себе, что хмурым осенним утром приходит письмо из отдела персонала, предписывающее пройти аттестацию. Не ожидая подвоха, сотрудник кликает в ссылку, попадает на сайт, не вызывающий подозрений, набирает служебный логин и пароль. Если есть загруженность делами, то вряд ли он проверит, откуда на самом деле отправлено письмо, и его ли организации принадлежит сайт. Так мошенники завладевают корпоративным логином и паролем и гипотетически могут проникнуть в аккаунт. Такой вид взлома называется «корпоративным фишингом».

Конечно, взломщики стараются не распылять силы и не рассылать такие письма всем подряд. Их интересуют те, у кого может быть доступ к клиентским данным. Завладев паролем компании, взломщик получает шанс их скачать. Правда, нужно, чтобы он мог ещё и залогиниться «снаружи» (или даже изнутри, если он — тоже сотрудник), и чтобы служба ИТ-безопасности не обратила на это внимания.

Кстати сказать, организации иногда аутсорсят аттестацию консалтерам, так что поддельное письмо можно изготовить и похитрее. Например, сообщать сотрудникам, что им предписано в течение суток пройти аттестацию «360 градусов» на сайте какой-нибудь хорошо известной консалтинговой компании. Загруженный сотрудник успеет лишь помянуть недобрым словом отдел кадров и уж точно не будет разбираться, на чей сайт он попал, кликнув в ссылку.

Что же касается использования корпоративного фишинга для кражи денег с клиентских карт, то вряд ли цель злоумышленников именно в этом. Вероятнее, их интересует клиентская информация — информация о кредитах, вкладах и тратах граждан, списки проблемных заёмщиков и тому подобное.

Эти списки мошенники продадут покупателям, которые перепродадут их уже под видом результата обработки больших данных, защищённых фирменным ноу-хау. И вскоре некоторым из нас начнут названивать сейлзы, проявляющие фантастическую осведомлённость о наших финансах и планах, и назойливо предлагающие реструктуризовать кредит, купить биткоины или что-нибудь ещё.

Фактически обнаружена важная уязвимость корпораций. Её придётся устранять. Наверное, к служебным письмам начнут прикладывать вещественные доказательства — к примеру, видеофайл из отдела кадров, где текст письма будет произносить знакомый сотрудник на фоне привычного кактуса», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова, в России злоумышленники научились похищать персональные данные клиентов банков через доступ к рабочей почте сотрудников.

Читайте также: В России назвали новый способ кражи данных клиентов банков