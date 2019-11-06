Симферополь, , 14:45 — REGNUM Крымское госпредприятие «Черноморнефтегаз» потребовало в суде от ГУП «Крымтеплокоммунэнерго» погасить почти 590 млн рублей долга за поставленный в 2019 году природный газ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным определения суда, опубликованного в системе «Электронное правосудие», «Черноморнефтегаз» требует 537,3 млн рублей за газ, поставленный «Крымтеплокоммунэнерго» по договору с начала года. Помимо этого, госпредприятие намерено взыскать 5,2 млн рублей пени за несвоевременную оплату газа в январе, июне и июле, и 47,2 млн рублей пени за просрочку оплаты газа в феврале-апреле. Арбитражный суд Республики Крым принял к производству заявление истца.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня стало известно, что около 80% общежитий Крыма оплачивают электроэнергию по завышенному тарифу. Позже глава РК Сергей Аксёнов распорядился к началу осени снизить тариф на электроэнергию для общежитий с 2,43 до 1,93 рубля за киловатт, однако пока этого не произошло.

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