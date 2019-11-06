Нью-Дели, , 15:19 — REGNUM Министр нефти и природного газа Индии Дхармендра Прадхан заявил о том, что Индия выполнит свою цель сократить импорт нефти на 10% к 2020 году. Об этом 6 ноября сообщило индийское новостное издание «Наводая».

Дхармендра Прадхан, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что несмотря на высокие темпы роста потребление нефти и относительно низкие темпы роста собственного производства топлива, Индия достигнет цели сократить свою зависимость от импорта нефти на 10% к 2020 году. По словам министра южноазиатского государства, правительство Индии делает основной акцент на расширение использования биотоплива и увеличение объёмов добычи нефти и газа на территории страны. Он также добавил, что в настоящее время наблюдается стабильный рост использования бензина, содержащего этанол, причём содержание этанол выросло до 6%.

Напомним, что Индия также расширяет использование альтернативных источников энергии. Планируется, что к 2022 году доля указанных источников энергии в энергетическом балансе южноазиатского государства составит 40%.