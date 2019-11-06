Токио, , 14:25 — REGNUM Японская автокомпания Nissan объявила о старте продаж рестайлингового рамного внедорожника Terra. Об этом сообщает издание Autohome.

Внешний вид новинки имеет ряд небольших доработок. В некоторых странах Terra будет продаваться с переработанным передним бампером, на котором размещён большой воздухозаборник и задним диффузором с двумя сдвоенными патрубками выхлопной системы.

Что касается интерьера, то он изменился не очень сильно. Автопроизводители снабдили машину новейшей мультимедийной системой с большим тачскрином. Кроме того, у новинки появилась опция управления автомобилем через телефон владельца.

Nissan Terra создан на базе пикапа Navara последнего поколения. В качестве силового агрегата внедорожник имеет 2,5-литровый бензиновый мотор максимальной производительностью 184 л. с. или 190-сильный дизельный двигатель рабочим объёмом 2,5 л. Оба движка работают с 6-скоростной механической коробкой передач или 7-скоростной автоматической трансмиссией. Привод в базовой модификации у автомобиля задний, а в более дорогих версиях модели 4×4 с блокировкой дифференциала.

Ранее на автомобильном салоне в Токио компания Nissan провела премьеру концепта электрокроссовера Ariya. Новинка имеет два электрических мотора и систему помощи водителю. Экстерьер Ariya полностью изменён, что, по словам представителей компании, говорит о новой эре японской марки.

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