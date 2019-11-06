Анкара, , 14:28 — REGNUM Министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Фатих Донмез в интервью, данном после произнесения речи на открытии 12-го международного энергетического конгресса в Анкаре заявил: «Наши корабли Oruç Reis и Barbaros Hayrettin Paşa продолжают работы по сейсмологическому исследованию (шельфа Северного Кипра)».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Фатих Донмез отметил: «Буровые работы также продолжаются. Несколько недель назад наше судно Yavuz начало бурение в заливе Морфу (по-турецки — Гюзельюрт). Судно Fatih завершило буровые работы в Финике и вернулось в порт Ташуджу провинции Мерсин для пополнения припасов и снаряжения».

Министр добавил: «По завершении работ, связанных с восполнением провизии, припасов, снаряжения, а также проверки оборудования, которые продлятся несколько недель, Fatih в кратчайшие сроки начнет новый этап буровых работ в локации, координаты которой нам уже указал Северный Кипр. Если мы обнаружим (залежи углеводородов), то сообщим об этом народу. Нужно немного потерпеть».