Чебоксары, , 14:09 — REGNUM В Чувашии в январе-октябре 2019 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом доходы республиканской казны выросли на 16,1%, в том числе собственные — на 2,2%. Бюджет исполнен с профицитом в сумме более 7,1 млрд рублей. Об этом свидетельствуют оперативные данные минфина Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На 1 ноября текущего года в республиканский бюджет поступило 45 935,2 млн рублей, что на 16,1% выше аналогичного прошлогоднего периода. В том числе собственные доходы выросли на 2,2% — до 25 106,8 млн рублей.

В структуре доходов налоговые поступления составили 24 115 млн рублей. Это на 1,9% выше, чем было в январе-октябре 2018 года. В том числе поступило 7 510,8 млн рублей НДФЛ (+4,6%), 3 594,3 млн рублей акцизов (+13,1%), 2 574,1 млн рублей налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (+15,9%).

Из федерального бюджета Чувашия получила 18 201,7 млн рублей, что на 26,7% больше, чем было по итогам десяти месяцев 2018 года.

На 1 ноября 2019 года расходы республиканского бюджета исполнены в сумме 38 821,9 млн рублей, с ростом к уровню аналогичного периода 2018 года на 16,2%.

Бюджет исполнен с профицитом в сумме 7,113 млрд рублей.