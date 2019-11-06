Москва, , 14:02 — REGNUM Каждый вложенный рубль налоговых и финансовых льгот для промышленности возвращается в бюджет Москвы в троекратном размере. Об этом 6 ноября сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Всего 2,5 млрд рублей в год льгот плюс 1,5 млрд рублей льгот технопаркам. На предоставленный рубль мы получаем 3,1 рубля в приросте региональных налогов. По сути у нас 310% рентабельности вложенных средств», — заявил чиновник.

Также Прохоров отметил, что в мэрию Москвы регулярно поступают письма из соседних с Московской областью регионов. Содержание этих документов сводится к тому, что соседние субъекты РФ выражают готовность принять у себя предприятия промышленности, в случае их переноса из Москвы по экологическим соображениям.

«Мы переводить никого не будем. Наоборот работает над тем, чтобы все оставалось здесь. Чтобы высокотехнологичные производства и рабочие места создавались у нас», — заявил Прохоров.

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