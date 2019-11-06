Москва, , 14:02 — REGNUM За первые три квартала 2019 года автолюбители России потратили на приобретение новых легковых машин порядка 1 трлн 819 млрд рублей. Об этом сообщает «Автостат».

Стоит отметить, что эта сумма на 6% больше по сравнению с тем, сколько было потрачено на покупку новых легковушек в январе-сентябре 2018 года.

По мнению специалистов агентства, рост может быть связан с увеличением средневзвешенной стоимости. Однако в целом продажи за этот период уменьшились на 2%.

Кроме того, на покупку новых автомобилей жители России за три квартала 2019 года потратили 179 млрд рублей, что соизмеримо с десятой частью всей емкости рынка. Причем на приобретение легковых автомобилей иностранных марок на первичном авторынке России за отчетный период было потрачено 1 трлн 640 млрд рублей — это, соответственно, эквивалентно 90% общей емкости рынка.

Ранее сообщалось, что средневзвешенная стоимость авто в России составила по итогам трех кварталов 2019 года 1,536 тыс. рублей, что на 8,5% выше по сравнению с прошлым годом.

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