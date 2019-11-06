Ульяновск, , 13:53 — REGNUM В Ульяновской области планируют дальше развивать альтернативную энергетику. В регионе идёт разработка пилотных проектов размещения солнечных батарей на бюджетных учреждениях. Также появляются новые проекты по ветроэнергетике, на долю которой сегодня приходится 10% всей потребности региона в электроэнергии. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

В регионе планируют строить новые ветропарки, в настоящее время в области работают два промышленных ветропарка. Всего за счет энергии ветра сегодня восполняется около 10% потребности Ульяновской области в электроэнергии. По словам главы региона Сергея Морозова, цель — за 3−4 года увеличить мощности почти в шесть раз.

К проектам по возобновляемой энергетике подключаются бюджетные учреждения. Так, ранее на крыше ульяновской районной больницы были установлены солнечные батареи для выработки электроэнергии, что позволяет экономить до 1 млн рублей в год. По словам главы минэнергетики Ульяновской области Александра Черепана, в настоящее время совместно с немецкой компанией идет разработка пилотных проектов размещения солнечных батарей на других бюджетных учреждениях. Уже получены заявки от трех учреждений здравоохранения региона. Планируется, что в январе 2020 года в Ульяновской области будут отобраны пилотные проекты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе действуют 28 ветроэнергетических установок (два действующих промышленных ветропарка) общей мощностью 85 МВт. Вся генерируемая энергия поставляется в единую энергосистему России. За счет энергии ветра обеспечивается электроэнергией более 70 тыс. домохозяйств в регионе.

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