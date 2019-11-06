Москва, , 13:49 — REGNUM Глава Минэнерго Александр Новак заверил, что Калининградская область уже находится в состоянии энергетической безопасности, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.

«Регион Калининград уже с этого года обеспечен полностью, обладает самодостаточной энергобезопасностью. Готов работать даже в изолированном режиме», — сообщил Новак в Госдуме.

В 2019 году были проведены учения, прошли комплексные испытания.

«В течение трех дней Калининград работал в изолированном режиме, и система показала свою надежность», — рассказал министр.