Москва, 6 ноября 2019, 13:49 — REGNUM Глава Минэнерго Александр Новак заверил, что Калининградская область уже находится в состоянии энергетической безопасности, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.
«Регион Калининград уже с этого года обеспечен полностью, обладает самодостаточной энергобезопасностью. Готов работать даже в изолированном режиме», — сообщил Новак в Госдуме.
В 2019 году были проведены учения, прошли комплексные испытания.
«В течение трех дней Калининград работал в изолированном режиме, и система показала свою надежность», — рассказал министр.