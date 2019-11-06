Бишкек, , 13:47 — REGNUM Министерство юстиции Киргизии вынесло на общественное обсуждение проект постановления об оказании содействия банкам, кредитным организациям, нотариусам и мобильным операторам в проверке паспортных данных граждан на подлинность. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

В ведомстве отмечают, что в настоящее время законодательство Киргизии позволяет предоставлять физическим и юридическим лицам эту услугу за деньги, чтобы государственная регистрационная служба могла компенсировать затраты на обработку данных.

Министерство юстиции предлагает внести эту услугу в Единый реестр государственных услуг и предоставлять информацию о паспортных данных на платной основе.

При этом в ведомстве утверждают, что данные граждан останутся в безопасности, поскольку они будут предоставляться в соответствии с законом «Об информации персонального характера». Многие киргизстанцы в этом сомневаются.