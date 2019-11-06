Москва, , 13:43 — REGNUM Ставки по ипотеке перспективе нескольких лет могут составить 7−8%. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября, об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Ставки по ипотеке будут снижаться вслед за инфляцией, снижением инфляции, и мы рассчитывали, что действительно, в перспективе нескольких лет ипотечная ставка может составить 7−8%, если инфляция у нас будет на уровне 4%, не будет каких-то дополнительных рисков», — сказала Набиуллина в Совфеде.

В то же время Банк России зафиксировал высокие темпы прироста ипотеки, такой вид кредита становится более доступным.

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