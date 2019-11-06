Элиста, , 13:36 — REGNUM Законопроект, устанавливающий административную ответственность за нарушение определенного муниципальными правилами благоустройства порядка выгула, выпаса, прогона и содержания домашних животных, скота и птицы, представлен прокуратурой Республики Калмыкия. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, доработанный законопроект направлен для рассмотрения в законодательный орган республики.

В прокуратуре отмечают, что за последние пять лет на дорогах Калмыкии пасущийся скот стал причиной 110 дорожно-транспортных происшествий, в которой погибли 12 человек, 145 получили ранения. Последняя такая крупная автоавария в сентябре унесла жизни четырёх человек. После неё в прокуратуре провели совещание, по итогам которого был принят ряд мер. Так, муниципалитетам предложено рассмотреть вопрос о заключении дополнительных соглашений к уже заключенным договорам аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения с установлением обязанности арендатора по установлению системы, позволяющей контролировать в автоматическом режиме содержание и выпас сельскохозяйственных животных. На данный момент 43 арендатора и собственника участков, которые располагаются вдоль трасс, установили системы контроля за животными.

Также прокуратурой разработан и представлен для обсуждения проект закона, устанавливающего административную ответственность за нарушение порядка выгула, выпаса, прогона и содержания домашних животных, скота и птицы, а также усиливающий ответственность, предусмотренную ст.15 Закона РК «Об административных правонарушениях в Республике Калмыкия».

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 12 сентября в Черноземельском районе Калмыкии легковой автомобиль под управлением гражданина Белоруссии совершил наезд на сельскохозяйственное животное, после чего машину отбросило на двигавшийся на встречу грузовик. В автомобиле погибли четыре человека.

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