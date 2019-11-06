Москва, , 13:42 — REGNUM По итогам первых шести месяцев 2019 года объём инвестиций в Москве вырос на 19%. Об этом 6 ноября сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров на пресс-конференции, передаёт кореспондент ИА REGNUM.

«Мы разбиваем миф, что в столице нет промышленности. 650 крупных и средних предприятий ведут свою деятельность на территории Москвы и 700 тыс. человек работает на заводах и в промышленности Москвы», — сообщил Прохоров.

Также он отметил, что промышленность столицы растёт гораздо быстрее, чем в регионах. Более того, с точки зрения динамики роста производства Москва входит в пятёрку мировых столиц, уверен чиновник.

«По итогам первого полугодия рост объема инвестиций в основной капитал составил 19%, хотя в среднем по России рост составляет 0,6%. В каких-то моментах с точки зрения абсолютных цифр мы отстаём от мировых столицы, но в плане динамики цифр мы точно в пятёрке лидеров», — сказал Прохоров.

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