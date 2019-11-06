Минск, , 13:35 — REGNUM Международные резервные активы Белоруссии, по предварительным данным на 1 ноября составили $9,1938 млрд, пополнившись экспортными пошлинами на нефть и нефтепродукты. Об этом 6 ноября проинформировала пресс-служба Нацбанка Белоруссии.

По данным госрегулятора, за октябрь золотовалютные резервы выросли на $362,9 млн (+ 4,1%) после снижения в сентябре на $60,1 млн (-0,7%). В октябре Совмином и Нацбанком исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $225 млн, сказано в сообщении.

«Увеличению уровня золотовалютных резервов в октябре способствовали покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте, а также увеличение стоимости монетарного золота», — отметил госрегулятор.

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