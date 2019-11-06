Сарапул, Удмуртия, , 13:34 — REGNUM Поставщик тепла и концессионер теплосетей Сарапула ООО «Губахинская энергетическая компания» (ГЭК) пытается оспорить введение в городе режима повышенной готовности к отопительному сезону, обратившись с соответствующим заявлением в мэрию. Об этом сообщил глава компании Александр Колесник.

По его словам, в обращении к главе Сарапула указано, что текущая ситуация не несет рисков для прохождения отопительного сезона.

«Также написали запрос в прокуратуру, чтобы разъяснили, насколько это адекватно», — цитирует главу компании «Интерфакс-Приволжье».

По его словам, если эти меры не будут эффективными, далее уже придется обращаться в судебные органы.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 25 октября на территории Сарапула действует режим повышенной готовности, который ввел глава города Александр Ессен. Ранее ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» намеревалось обратиться в суд для признания ГЭК банкротом, общий объем задолженности компании газовики оценивали в 115 млн рублей. Прокуратура Удмуртии возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») из-за угрозы срыва отопительного сезона. А в начале октября компанию оштрафовали за ненадлежащее содержание объектов теплоснабжения. Глава Удмуртии Александр Бречалов обещал, что республика не допустит срыва отопительного сезона в Сарапуле, но «риск есть».

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