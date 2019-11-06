Чита, , 13:30 — REGNUM Некоторых жителей села Верхний Ульхун Кыринского района и ещё более 300 населённых пунктов Забайкальского края до сих пор не подключили к цифровому телевещанию. Об этом сообщает газета «Вечорка».

Как поясняют забайкальские законодатели, главная проблема заключается в том, что не все жители отдаленных сёла могут самостоятельно приобрести приставку, а компенсация полагаются не всем. Также местное население заявило о проблеме с сотовой связью, не решаемой годами.

Между тем правительство региона оперативно отреагировало на данное сообщение. По данным пресс-службы забайкальского губернатора, в порядок предоставления компенсации за приобретенное цифровое оборудование уже внесены изменения — расширен список получателей компенсации за приобретение приставок для подключения к «цифре».

Теперь дополнительно право на получение компенсации имеют: многодетные семьи, имеющие в своём составе трёх и более детей до 18 лет, включая усыновленных и принятых под опеку (попечительство), в том числе детей, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения, до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста двадцати трёх лет без учёта доходов семьи, а также — инвалиды, ветераны труда РФ, ветераны труда Забайкальского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае отключение аналогового вещания федеральных телевизионных и радиоканалов произошло с 14 сентября 2019 года. Забайкалье стало единственным регионом России, получившем федеральную субсидию в размере 76 миллионов рублей на установку спутникового оборудования.

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