Ульяновск, , 13:26 — REGNUM В Ульяновской области задолженность по заработной плате в сентябре превысила 1 млн рублей, что на 10,3% выше, чем было в августе. Число работников, перед которыми сложилась задолженность, за месяц выросло с шести до 19. Такие данные приводит Ульяновскстат со ссылкой на сведения организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства.

Безденежье Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

На 1 октября 2019 года, суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 1060 тыс. рублей, что в расчете на одного работника — 55 790 рублей. Это на 10,3% больше, чем было в сентябре. Долги из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней отсутствуют.

Заработную плату не получили своевременно 19 работников, в то время как в августе их было шестеро.

Отметим, что рост долгов по заработной плате начался с июля 2019 года — на тот момент задолженность в Ульяновской области составляла 701 тыс. рублей перед двумя работниками.

Как сообщало ИА REGNUM, средняя номинальная начисленная заработная плата в январе-августе 2019 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом выросла на 4,9% и достигла 29 816,2 рублей. В августе минимальный размер средней зарплаты сложился в мебельном производстве (52,4% от среднерегионального уровня, или 15 605,4 рублей). Больше всего получают те, кто обеспечивает деятельность воздушного и космического транспорта (362,1% к среднерегиональному уровню, или 107 910,2 рублей).

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