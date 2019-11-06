Красногорск, , 13:39 — REGNUM В Мособлдуме 7 сентября рассмотрят новый трехлетний бюджет региона на 2020−2022 годы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного парламента.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, согласно процедуре, после принятия к рассмотрению бюджета на 2020−2022 годы, в региональной думе пройдут публичные слушания. Сейчас в парламетских комиссиях уже приступили к обсуждению профильных статей расходов бюджета. Депутаты планируют сделать акцент на социальных программах.

«Расходы регионального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021—2022 годов формируются в рамках 19 госпрограмм Московской области и одной адресной программы. Также принято 52 региональных проекта, ориентированных на достижение целей и задач 11 национальных проектов, озвученных президентом страны», — добавил Брынцалов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в столичном парламенте обещали учесть при внесении поправок в проект бюджета Москвы замечания и предложения, полученные от москвичей в ходе публичных слушаний.

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