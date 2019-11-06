Москва, , 13:23 — REGNUM Глава Минэнерго Александр Новак рассказал о росте тарифов для населения, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.

«Тарифы для населения тоже регулируются — на уровень примерно инфляция плюс 1 процент для того, чтобы не допустить резкого роста перекрестного субсидирования», — заявил Новак на «правительственном часе» в Госдуме.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил главу Минэнерго Александра Новака направить в нижнюю палату информацию о тарифообразовании в России в сравнении с другими странами.

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