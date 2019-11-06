Москва, , 13:17 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил главу Минэнерго Александра Новака направить в нижнюю палату информацию о тарифообразовании в России в сравнении с другими странами, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.

«Направьте информацию по ценообразованию в других странах и сравнительный анализ с нашей страной. Потому что зачастую эти разговоры (о самой дешевой электроэнергии в России) не просто вводят в заблуждение наших граждан, но и являются основой размышлений, которые базируются на недостоверной информации», — обратился Володин к Новаку.

«Если то, о чём вы говорите, мы вам верим, что наша электроэнергия дешевле, чем в других странах, нам эту информацию предоставьте, пожалуйста», — сказал он.

В ходе «правительственного часа» Новак рассказал о росте тарифа на размер «инфляция плюс один».

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