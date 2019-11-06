Чита, , 13:16 — REGNUM В Забайкалье готовятся к проведению публичных слушаний по проекту бюджета региона на 2020 год. В основном финансовом документе края увеличены как расходы, так и доходы. По оценке и. о министра финансов Забайкальского края Веры Антроповой, его основное отличие от бюджета нынешнего года в том, что он лучше предыдущего. Подробности сообщает официальный сайт забайкальских законодателей.

Общие доходы краевой казны региональный минфин прогнозирует на уровне 70,71 млрд. рублей (согласно первоначальной редакции бюджета 2019 года — 58, 43 млрд. рублей), расходы составят немногим более 73,4 млрд. рублей. Дефицит бюджета, по расчетам минфина, запланирован в объеме 2,73 млрд. рублей.

Глава региона Александр Осипов оценил бюджет 2020 года «как устойчивый, консервативный». Первое обсуждение проекта бюджета Забайкалья на 2020 и плановый период 2021 — 2022 годов, состоится 7 ноября на расширенном заседании комитета по бюджетной и налоговой политике, а 13 ноября Законодательное Собрание проведет по нему публичные слушания.

Напомним, бюджет Забайкальского края на 2019 год был принят в декабре 2018 года. В нём нет дефицита и профицита: доходная и расходная части составляи 58,4 миллиарда рублей. В последствии чиновники изыскали дополнительно 1,47 млрд рублей налоговых поступлений, 208 млн рублей неналоговых и 1,38 млрд рублей федеральных дотаций. Однако даже с таким увеличением, денег на выплату заработной платы бюджетникам хватает только на 10,5 месяцев, отмечала глава Контрольно-счётной палаты Забайкалья Светлана Доробалюк.

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