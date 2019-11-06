Великий Новгород, , 13:16 — REGNUM Мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин наложил вето на решение городской думы о снижении налоговых ставок на имущество физических лиц. Как сообщили ИА REGNUM в информационном отделе думы, об этом говорится в письме мэра, поступившим в думу Великого Новгорода.

«Представленное решение думы Великого Новгорода в данной редакции не подлежит подписанию и обнародованию и отклоняется мэром Великого Новгорода», — сообщается в письме.

Речь идёт о поправке депутата Юрия Бочарова (депутатская группа «Коалиция развития»), принятой на заседании думы 27 октября, которой установлена пониженная налоговая ставка в размере 0,2% для коммерческой недвижимости кадастровой стоимостью менее 12 млн рублей. Это и административно-деловые центры, и торговые комплексы, и помещения под офисы, кафе, предприятия бытового обслуживания. Для помещений площадью 600 кв м. и менее Бочаров предложил зафиксировать налоговую ставку в размере 0,2% кадастровой стоимости, для площадей более 600 кв м. — 2%.

В письме мэра сообщается, что цели предоставления этой преференции и её эффективность решением думы Великого Новгорода не определены, финансово-экономическое обоснование отсутствует.

При этом, по данным мэрии, выпадающие доходы бюджета Великого Новгорода от этих поправок, по состоянию на 1 января 2018 года, составят 8,3 млн рублей, на 1 января 2019 года — 4 млн рублей. Мэр также ссылается на то, что не соблюдается принцип равенства налогообложения физических лиц, предусмотренный Налоговым кодексом РФ: предлагаемая налоговая ставка в размере 0,2% — ниже установленной ставки для прочих объектов налогообложения (зданий, строений, сооружений, помещений), которая составляет 0,5%.

В думе Великого Новгорода отметили, что отклонённый мэром нормативный акт вновь будет вынесен на обсуждение депутатов. Если при повторном рассмотрении он будет одобрен в ранее принятой редакции голосами не менее двух третей депутатов, «он подлежит подписанию главой муниципального образования в течение семи дней и обнародованию», сообщили в думе.

Отметим, что на заседании думы Великого Новгорода 27 октября поправку Бочарова приняли голосами 18 депутатов (с учётом двух отсутствовавших, по их письменным заявлениям), при этом десять народных избранников воздержались от голосования.