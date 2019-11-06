Санкт-Петербург, , 13:16 — REGNUM Власти Ленинградской области определили участники земель, которые попадут под строительство «областной» части Восточного скоростного диаметра (ВСД), и зарезервировали их. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, сообщает 6 ноября пресс-служба главы региона.

Напомним, строительство Восточного скоростного диаметра (ВСД) планируют начать уже в 2020 году, а закончить к 2025 году. Другие названия будущей платной трассы — Восточный скоростной радиус (ВСР) или Широтная магистраль скоростного движения (ШМСД).

В Ленинградской области строительство магистрали будет вестись от петербургской улицы Коммуны до КАДа и Колтушского шоссе. Именно там и были зарезервированы участки.

«Губернатор региона поручил комитету по управлению государственным имуществом Ленобласти осуществить государственную регистрацию ограничений прав на зарезервированные земельные участки и передать всю необходимую информацию в единый государственный реестр недвижимости», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, трасса пройдет от действующего ЗСД в створе улиц Фаянсовая-Зольная Санкт-Петербурга через новый мост над Невой до КАД с выходом на Мурманское шоссе. По Ленобласти дорога пройдет через Новосергиевку и Мяглово, к ней также планируется подключение Ленинградской улицы из северного Кудрово.

Отметим, в августе 2019 года власти области утвердили проект планировки территории (ППТ) и проект межевания шестого этапа ВСР от улицы Коммуны до Колтушского шоссе. Пятикилометровый участок шириной четыре полосы пройдет по территории деревни Заневка, городского поселка Янино-1, а также поселка при железнодорожной станции Пятый километр.

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Предполагается, что практически все участки скоростной дороги, проходящие по территории Ленинградской области, будут сооружены на эстакадах, а в местах встречи трассы ВСД с КАДом и Мурманским шоссе предусмотрены дорожные развязки.

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