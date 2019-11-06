Ставрополь, , 13:15 — REGNUM Власти Ставрополья планируют обеспечить социальные учреждения региона солнечной энергией. Переводом детских садов, школ и больниц на альтернативный способ энергообеспечения может заняться российская компания, работающая в сфере солнечной генерации, сообщили ИА REGNUM 6 ноября в пресс-службе краевого министерства энергетики, промышленности и связи.

По словам первого заместителя министра Виталия Шульженко, технология солнечной генерации сегодня становится более доступной, поэтому в ближайшем будущем власти региона намерены использовать солнечные панели в качестве основного способа обеспечения электроэнергией социально значимых объектов Ставрополья.

Инвестору предлагается разместить солнечные батареи не только на крышах учреждений образования и здравоохранения, но и оснастить ими сельскохозяйственные и промышленные предприятия края, расположенные на отдаленных территориях.

Особо актуальным, по мнению Шульженко, этот проект будет для сельской местности, где создание автономных энергосистем позволит бесперебойно обеспечивать бюджетные учреждения необходимым количеством энергии. При этом, по его словам, цена за киловатт солнечной энергии будет сопоставима с ценой электроэнергии, получаемой стандартными способами.

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