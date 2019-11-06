Пекин, , 13:05 — REGNUM Китайский поисковик и компания в области искусственного интеллекта Sogou за третий квартал года увеличила свой оборот на 14% в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

Оборот компании составил $314,9 млн. Чистая прибыль Sogou Inc. за третий квартал составила $36,6 млн, что на 53% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Компания, расположенная в Пекине, разместила свое первоначальное публичное предложение на Нью-Йоркской фондовой бирже в ноябре 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, чистая прибыль одной из крупнейших китайских страховых компаний China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. за три квартала взлетела на 80,2%.

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