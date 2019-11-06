Пекин, , 12:55 — REGNUM Китай с 5 ноября повысил розничные цены на бензин и дизельное топливо, сообщили в Национальной комиссии развития и реформы.

Решение о повышении цен принято на основе роста цен на нефть на мировых рынках. Бензин и дизельное топливо подорожают на 105 юаней (около $14,9) за тонну. В рамках действующего механизма ценообразования, если цена на нефть на мировых рынках меняется более чем ан 50 юаней за тонну и держится на таком уровне более 10 рабочих дней, цены на нефтепродукты вроде бензина и дизельного топлива также меняются на соответствующую величину, которую высчитывает специализированный орган.

Отметим, что действующие в Китае три крупнейших нефтегазовых компании. Это CNPC, Китайская нефтехимическая корпорация и Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация обязаны будут обеспечивать стабильные поставки нефтепродуктов на рынки страны вне зависимости от изменений цены.

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