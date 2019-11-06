Москва, , 12:53 — REGNUM По итогам октября 2019 года дилеры Hyundai в России продали 15 827 автомобилей, что соответствует уровню октября 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего за первые десять месяцев текущего года продажи корейской марки на российском авторынке составили 147 814 машин, что также соответствует уровню продаж прошлого года.

Первое место по реализации среди моделей Hyundai в октябре занимает субкомпактный кроссовер Hyundai Creta. За месяц его купили 6806 автолюбителей, что на 16% больше, чем год назад.

Вторую строчку в списке самых продаваемых моделей южнокорейского бренда занимает седан Hyundai Solaris. За отчётный период было продано 4545 таких машин — на 16% меньше прошлогоднего результата. В тройку лидеров попал компактный кроссовер Hyundai Tucson. В октябре эта модель разошлась тиражом в 2204 экземпляра, что на 6% меньше, чем в октябре 2018 года.

Четвёртое и пятое места соответственно занимают кроссовер Hyundai Santa Fe (1012 ед.) и седан Elantra (539 ед.).

Напомним, компания Hyundai Wia (входит в Hyundai Motor) намерена построить в Санкт-Петербурге предприятие, которое будет выпускать двигатели объемом 1,6 л. К 2022 году планируется производить 240 тыс. единиц двигателей в год. Для этой цели руководство компании инвестирует 210 млрд вон (179 млн долларов).

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