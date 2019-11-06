Челябинск, , 12:41 — REGNUM В Челябинске заканчиваются работы в подземном переходе на площади Революции. Отремонтировать осталось несколько ступенек, сообщает пресс-служба мэрии.

Наиболее проблемным оказался один из выходов. Его собирались открыть ещё к сентябрю, ко Дню города, но работы затянулись. Пришлось капитально ремонтировать несущие конструкции. Из-за этого работы продлились на полтора месяца дольше.

Все работы планируется закончить к 9 ноября, отметил вице-мэр Сергей Авдеев.

Как сообщало ИА REGNUM, нарекания по поводу ремонта подземных переходов на Площади Революции неоднократно высказывали и горожане, и депутаты. А в июле на ступеньках был смертельно травмирован пожилой мужчина.