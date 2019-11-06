Москва, , 12:37 — REGNUM Снижение импорта товаров из стран дальнего зарубежья в Россию в октябре текущего года составило 3,7% по сравнению с сентябрем. Такие данные приводит Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.

С января по октябрь включительно в Россию были ввезены товары из дальнего зарубежья на $172,8 млрд, что на 1,2% меньше, чем в том же периоде минувшего года. В октябре стоимостной объем такого импорта составил $17,17 млрд (-3,7% к сентябрю).

Продукцию химической промышленности в октябре ввезли на $3,25 млрд (-11,7% к сентябрю), текстильных изделий и обуви — на $1,09 млрд (-7,1%), продукции машиностроения — на $8,63 млрд (0,8%).

При этом вырос на 5,3% импорт продовольственных товаров и сырья для их производства. Он составил $1,83 млрд.

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